Spruch des Tages Millie Bobby Brown: Eleven ohne Power?

Millie Bobby Brown (14) wurde durch ihre überzeugende Darbietung der Eleven in der Netflix-Serie "Stranger Things" zweifach für den Emmy nominiert und hat den Sprung in die erste Liga Hollywoods geschafft. Nach zwei Staffeln soll nun im nächsten Jahr eine dritte Staffel in die fantastische Unterwelt entführen. Brown wünscht sich allerdings eine völlig neue Wendung für ihre Figur und ist der Meinung, Eleven solle sich ohne ihre Superkräfte behaupten. In einem Interview, das "Variety" jetzt veröffentlichte, macht sie deutlich, dass eine Eleven ohne Super-Power ihr gefallen würde. "Ich möchte aus ihr eine starke Person ohne ihre Kräfte machen, ich denke das wäre sehr cool".