Spruch des Tages Michael Holm hatte Glück

Der Schlagersänger Michael Holm (75,"Tränen lügen nicht") feiert am heutigen Sonntag seinen 75. Geburtstag. Zur Feier seines Jubeltages führte er ein Interview mit der Zeitung "Bild am Sonntag", in dem er verriet, wie er zum Star wurde. Seinen ersten Hit "Mendocino" wollte Holm eigentlich nicht selber singen, sondern wollte nur der Texter hinter dem Künstler bleiben. Das Schicksal meinte es wohl anders mit ihm, denn seine Plattenfirma zwang ihn dazu, den späteren Hit selbst zu singen. Dies war der Durchbruch einer langen und großen Musikkarriere.