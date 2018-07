Spruch des Tages Michael Douglas liebt das Leben

Diesem Statement ist wohl kaum noch etwas hinzufügen. Der US-Schauspieler und Filmproduzent Michael Douglas (73, "Ant-Man") besiegte vor sechs Jahren seinen Krebs und gilt seitdem als krebsfrei. Zudem hat er seine frühere Sex- und Alkoholsucht überwunden und die Ehe-Krise mit Catherine Zeta-Jones (48, "Ocean's Twelve") ist ausgestanden. Kein Wunder also, dass er im Interview mit der "Bild"-Zeitung aus dem Schwärmen nicht mehr herauskam. "Jeder Tag ohne Sorgen ist ein Geschenk", so Douglas. Ab 26. Juli ist er in "Ant-Man and The Wasp" in den deutschen Kinos zu sehen.