Spruch des Tages Micaela Schäfer hofft auf nackte Mädels

Es muss sich noch zeigen, was genau das "Sommerhaus der Stars" für die Promipaare und den Zuschauer bereithalten wird. Die selbsternannte "Nacktschnecke" Micaela Schäfer (34), die mit Unternehmer Felix Steiner (34) ins RTL-Haus einzieht, hofft im Gespräch mit dem Sender zumindest darauf, dass nicht nur sie sich im Evakostüm zeigen wird. Eines ist für sie jedoch Tabu: Sex mit ihrem Partner vor laufender Kamera. "Auf keinen Fall werde ich mit ihm da irgendwas machen", erzählt Schäfer. Das gehe ihr zu weit. "So ein Porno muss ja groß vermarktet werden, den drehe ich doch nicht for free da vor der Kamera." Am Montag, 09. Juli 2018, startet das Reality-Format um 20:15 Uhr in seine dritte Staffel.