Spruch des Tages Max von der Groeben liebt sein Köln

Der gebürtige Kölner Max von der Groeben (27, "Fack ju Göhte") hängt sehr an seiner Heimatstadt. Das verriet der Schauspieler nun in einem Interview mit der "Bild". Obwohl er derzeit in München wohnt, will er irgendwann wieder zurück an den Rhein: "München ist zwar traumhaft schön und bietet unglaublich viel - den Englischen Garten, den Eisbach, die Isar, die Nähe zu den Bergen. Dafür hat Köln extrem viel Herz und Charme, auf seine Art." Er sei durch und durch Kölner und liebe seine Stadt.