Spruch des Tages Marie-Luise Marjan ist noch zu haben

Mit ihrer legendären Paraderolle der "Mutter Beimer" in der ARD-Serie "Lindenstraße" hat sich Marie-Luise Marjan (77) längst in so einige Fanherzen gespielt. Im Interview mit der "Bild am Sonntag" hat die 77-Jährige jetzt gute Nachrichten für alle alleinstehenden Fans. Denn fürs Verlieben ist man nie zu alt! Vor fast zehn Jahren ging ihre langjährige Beziehung mit Bodo Bressler in die Brüche. Seitdem ist die Schauspielerin offiziell Single - und offen für etwas Neues!