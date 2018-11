Spruch des Tages Marianne Faithfull hasste die 60er

Die britische Sängerin und Schauspielerin Marianne Faithfull (71) kann auf über ein halbes Jahrhundert in der Musikbranche zurückblicken. Sie feierte rund um den Globus Erfolge. An die Anfangszeit, als sie in den 60er Jahren vom Produzenten der Rolling Stones namens Andrew Loog Oldham entdeckt wurde, denkt sie aber nicht gerne zurück. Frauen seien damals bestenfalls als hübsches Beiwerk angesehen und sie selbst von Oldham als "Engel mit großen Brüsten" bezeichnet worden, verriet Faithfull im Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Demensprechend fasste sie das gerne so glorifizierte Musik-Jahrzehnt mit einem einzigen Wort zusammen: "furchtbar".