Mariah Carey (47, "Touch My Body") bedeutet der wichtigste Musikpreis offenbar nicht mehr viel, wie sie dem "V Magazine" jetzt in einem Interview sagte. Vor allem die Sache mit den Fristen ist ihr demnach viel zu anstrengend. Die Sängerin hat allerdings auch gut reden, immerhin hat sie bereits fünf Grammys daheim - und nominiert war sie sogar schon 34 Mal. Die diesjährigen Grammy Awards fanden am 28. Januar statt.