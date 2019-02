Spruch des Tages Lisa Maria Potthoff grüßt zum Geburtstag

Mit diesem frechen Geburtstagsgruß gratuliert die Berliner Schauspielerin Lisa Maria Potthoff (40) ihrem Kollegen, Max von Thun, via Instagram zum 42. Wiegenfest, das der Münchner am Donnerstag feierte. Er freute sich offenbar darüber und schickte ein Herzchen-Emoji mit dem Kommentar "und du bleib' genau so!!!" zurück. Unter anderem standen die beiden für die Kinofilme "Sommer der Gaukler" (2011) und "Wer's glaubt wird selig" (2012) zusammen vor der Kamera.