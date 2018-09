Spruch des Tages Lilly Becker erklärt ihr Nacktbild

Am Montag sorgte Lilly Becker (42) mit einem freizügigen Foto in ihrer Instagram Story für Aufregung. Nun hat die gebürtige Niederländerin im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung erklärt, wie es zu dem Nacktfoto kam, das in Zusammenhang mit dem Kommentar "U mad tho?" (auf Deutsch: "Bist du sauer?") für Spekulationen gesorgt hatte. "Das war keine Provokation gegen jemanden", fügte die Ex-Frau von Boris Becker (50) gegenüber "Bild" noch hinzu.