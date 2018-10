Spruch des Tages Lili Reinhart war anfangs genervt

Nicht jede Beziehung startet mit Liebe auf den ersten Blick. Auch bei Lili Reinhart (22) und ihrem Freund und "Riverdale"-Co-Star Cole Sprouse (26) war am Anfang alles andere als Sympathie vorhanden. In einem Interview mit der "Teen Vogue" verriet die Schauspielerin, dass sie die Stimme von Sprouse zu Beginn sehr nervig fand. Inzwischen habe sie sich aber daran gewöhnt. Auch Sprouse gab an, dass Reinhart alles andere als einfach war. "Zu Beginn ist sie sehr scheu und reserviert. Erst nachdem wir etwa die Hälfte der ersten Staffel abgedreht hatten, begann sie Menschen an sich ranzulassen." Inzwischen sind Sprouse und Reinhart schon seit einigen Monaten ein offizielles Paar, halten ihre Beziehung aber möglichst privat.