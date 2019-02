Spruch des Tages Liam Payne über die Liebe

Sänger Liam Payne (25, "For You") spricht mit Rita Ora (28) über die Liebe. In einem Live-Video auf Instagram, über das auch "express.co.uk" berichtete, beantworteten die beiden Fragen von Fans und kamen dabei auch auf den Valentinstag zu sprechen. Einig ist sich das Duo darin, dass zu viel Druck auf den Paaren laste und dass der Tag künstlich wirke. Payne offenbarte demnach aber noch etwas mehr: Sein Liebesleben sei bisher kompliziert gewesen.