Spruch des Tages Lea DeLaria hat ein Ziel

Auf den ersten Blick scheinen Jack Nicholson (81, "Besser geht's nicht") und der "Orange Is the New Black"-Star Lea DeLaria (60) kaum etwas gemein zu haben. Dennoch sieht Letztere in dem 81-Jährigen ein großes Vorbild. Warum? "Als er 60 war, schwängerte er zwei Frauen Mitte Zwanzig, das ist mein Ziel", wird sie von der britischen "Daily Mail" zitiert. Immer wieder wurden Nicholson Liebschaften mit deutlich jüngeren Persönlichkeiten nachgesagt, wie etwa mit der Schauspielerin Paz de la Huerta (33) oder Model Kate Moss (44). Geht es nach der 60-Jährigen wolle sie seinem Liebes-Beispiel folgen und ebenfalls "mit vielen jungen Frauen ausgehen".