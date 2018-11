Spruch des Tages Lady Gaga, eine Gamerin?

Lady Gaga (32, "Born This Way") hat offensichtlich das Spiel-Fieber gepackt. Ihrem jüngsten Tweet zufolge hat die Sängerin die vergangene Nacht kurzerhand zum Tag gemacht. Allerdings nicht, um zu feiern. Es hört sich stattdessen ganz danach an, als habe sie sich einfach nicht von dem Action-Videospiel "Bayonetta" losreißen können. Ihre Mission scheint sie jedoch nicht erfüllt zu haben. Deprimiert schreibt die 32-Jährige: "Versuche es am Morgen nochmal." Dann brauche sie jedoch "emotionale Unterstützung" von ihrer Gaming-Community, um dem Drachen endlich die Stirn bieten zu können.