Spruch des Tages Kit Harington über die "GoT"-Liebesszene

Für viele "Game of Thrones"-Fans klingt eine Liebesszene mit Emilia Clarke (31), der Mutter der Drachen, sicherlich traumhaft. Doch für ihren Co-Star Kit Harington (31) hatte besagtes Liebesspiel zwischen seiner Figur Jon Schnee und Clarkes Daenerys Targaryen in der siebten Staffel der Hit-Serie durchaus einen skurrilen Beigeschmack, wie er dem Magazin "Vanity Fair" verraten hat. Denn privat sind nicht nur die beiden Schauspieler eng befreundet. Clarke ist zudem die beste Freundin von Haringtons Verlobter Rose Leslie (31), was die ganze Situation ziemlich komisch gemacht habe.