Spruch des Tages Khloé Kardashian war gerne schwanger

Reality-TV-Star Khloé Kardashian (34) brachte im April sein erstes Kind, Töchterchen True Thompson, zur Welt. Seither genießt die 34-Jährige die Zeit mit der Kleinen. Doch auch an die Monate zuvor erinnert sie sich offenbar gerne zurück. Was sie ganz besonders an ihrer Schwangerschaft mochte, verriet sie jetzt in einem Tweet. Vater des Babys ist der kanadische Sport-Profi Tristan Thompson (27).