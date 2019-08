Spruch des Tages Kevin Costner über Herzogin Meghan

Bevor Herzogin Meghan (38) die Ehefrau von Prinz Harry (34) wurde, konnte man sie in der Serie "Suits" sehen. Einige Fans hoffen daher immer noch auf ein Comeback. Aber dass die Herzogin jemals wieder schauspielern wird, bezweifelt Kevin Costner (64, "Bodyguard"). Im Interview mit der Sendung "Lorraine" erzählt er, er könne sich das nicht vorstellen, da Meghan sich zum einen nun in royalen Kreisen bewege, und zum anderen würde Prinz Harry es bestimmt nicht gutheißen, wenn seine Frau einen anderen Mann küsst. Trotzdem ist sich der Schauspieler sicher, dass Meghan das nicht stört: "Sie hatte in einem Jahr genug Aufmerksamkeit für ein ganzes Leben."