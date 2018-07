Spruch des Tages Kelly Rowland im Kaufwahn

Sängerin Kelly Rowland (37, "Dilemma") hat ihr erstes selbst verdientes Geld zu Beginn ihrer Karriere in einen Großeinkauf investiert, wie sie in einem Interview mit der Zeitschrift "InStyle" verraten hat. Dann habe sie eine Party veranstaltet und alles wurde aufgegessen. "Ich werde das nie vergessen, weil es Spaß machte und etwas war, was ich mir selbst leisten konnte", so Rowland.