Spruch des Tages Kein Zurück für Leighton Meester

Mit ihrer Rolle als New Yorker Teenie Blair Waldorf in der Serie "Gossip Girl" (2007-2012) hat Leighton Meester (32, "Die Tochter meines besten Freundes") abgeschlossen, wie sie im Interview mit dem Magazin "Porter" erzählte. Die Ehefrau von Schauspieler Adam Brody (38) fühlt sich der Rolle entwachsen. Sie sei gerade mal 19 gewesen, als sie den Job bekommen hatte. Sie habe meist an fünf Tagen die Woche 16 Stunden am Stück gearbeitet. "Das war rückblickend nicht unbedingt das gesündeste Umfeld", so Meester. Doch sie stellt auch klar, dass sie diese Zeit "für nichts eintauschen" würde.