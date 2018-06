Spruch des Tages Kathy Bates: Das gibt ihr Kraft

Schauspielerin Kathy Bates (69, "American Horror Story") hat schwere Zeiten hinter sich. Zweimal wurde bei ihr Krebs diagnostiziert, dazu litt sie unter Depressionen. Doch Bates hat den Optimismus nicht verloren, wie sie im Interview mit der "Bild am Sonntag" verriet. Sie zeigt sich dankbar: "Dankbar für mein Leben. Dafür, dass ich noch hier sein darf und dankbar für die Kraft zum Überleben." Auch eine radikale Ernährungsumstellung habe ihr neue Energie im Leben gegeben. Nur in Sachen Liebe scheint die Schauspielerin die Hoffnung aufgegeben zu haben: "Was Beziehungen angeht, bin ich wohl eher eine Niete", glaubt sie. Ihre bisher einzige Ehe mit dem Schauspieler Tony Campisi hielt sechs Jahre - von 1991-1997.