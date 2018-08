Spruch des Tages Kanye West ist seiner Mutter dankbar

Zum ersten Mal hat sich der US-Rapper Kanye West (41, "The Life of Pablo") in einem TV-Interview im US-Fernsehen öffentlich über seine bipolare Störung geäußert. Er sei vor allem froh darüber, dass seine Mutter ihn nicht mit Medikamenten vollgestopft habe, sonst wäre er vielleicht heute ein ganz anderer. Sein neues Album "Ye" wäre ohne die psychische Krankheit vielleicht ja nie entstanden.