Spruch des Tages Kanye West fühlt sich benutzt

Rapper Kanye West (41) hat via Twitter bekannt gegeben, dass er sich in Zukunft von der Politik fernhalten will. Der 41-Jährige war bisher ein lauter Befürworter von US-Präsident Donald Trump (72). Auslöser der Entscheidung, sich politisch nicht mehr zu engagieren, war aber offenbar eine Kampagne namens "Blexit". Diese soll Afroamerikaner dazu bewegen, aus der demokratischen Partei auszutreten. Zunächst hieß es, Kanye West hätte Kleidung für die Kampagne entworfen, das bestritt der Musiker nun: "Ich wollte nie eine Verbindung mit Blexit. Ich habe nichts damit zu tun", schrieb er in einen weiteren Tweet.