Spruch des Tages Jorge González spricht über Vater

Jorge González' (52) Vater Gudelio (97) hat es faustdick hinter den Ohren. Der 97-jährige Kubaner besucht seinen Sohn jedes Jahr in Hamburg und genießt den Sommer in der norddeutschen Stadt, wie er in einem gemeinsamen Interview gegenüber der "Bild"-Zeitung verriet. "Die Sonne, das Wasser, die schönen Frauen - es ist ein bisschen wie auf Kuba", erzählte Gudelio. Vor allem die Frauen würden ihm gefallen: "Wenn ich an die vielen blonden Chicas in Hamburg denke, wäre ich gerne noch einmal jung." Solche Aussagen seien typisch für seinen Vater, erklärte González und lachte sein typisches Lachen.