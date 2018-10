Spruch des Tages Jon Bon Jovi, der Harry Styles der 80er

Jon Bon Jovi (56) machte sich keine Freunde in der Musikindustrie, als er im Alter von 27 Jahren seine Highschool-Liebe Dorothea heiratete. Wie er in einem Interview mit dem "Mirror" nun erklärt, war sein Manager außer sich, als Jovi aus Las Vegas zurückkam. "Er sagte so etwas wie: 'Americas Boy ist jetzt verheiratet... Kein guter Karriereschritt'". Auch seine Plattenfirma wäre alles andere als begeistert gewesen, dass der Rocker seine Fans so "enttäuscht". Trotz vieler gebrochener Fan-Herzen war es aber wohl die richtige Entscheidung, denn Jon Bon Jovi ist mit seiner Frau immer noch zusammen.