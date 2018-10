Spruch des Tages John Stamos leidet unter "Dad Shaming"

John Stamos (55, "Full House") wollte nur einen süßen Pool-Schnappschuss mit seinem sechs Monate alten Sohn Billy mit Freunden und Fans auf Instagram teilen - doch das ging nach hinten los, wie der Schauspieler und frischgebackene Papa jetzt in einem Interview mit "ET Online" verriet. Darin erzählte Stamos, dass das Foto viele kritische Eltern auf den Plan rief, die ihn in den Kommentaren unter dem Post dafür rügten, wie er seinen Sohn hielt. "Es ist so frustrierend, weil du einfach nur dein Glück teilen willst", so der Schauspieler. Gemeinsam mit seiner Frau Caitlin McHugh (32) hat er deshalb beschlossen, dass sie selbst keine Bilder mehr posten und warten werden, bis ihr Sohnemann selbst entscheiden kann, ob er sich in den sozialen Medien präsentieren möchte.