Spruch des Tages John Cena will Meghan zum Altar führen

Wrestling-Star John Cena (41) war am Dienstag in der US-TV-Show "Today" zu Gast, als das Gespräch auf die königliche Hochzeit am Samstag kam. Der NBC-Korrespondent für das englische Königshaus Keir Simmons schlug dabei vor, dass Cena Meghan Markle als Ersatz für ihren kranken Vater zum Altar führen könnte. Dieser ging offenbar gerne auf den Scherz ein und erklärte sich bereit, für Meghan in die Presche zu springen. Cenas für Anfang Mai geplante eigene Hochzeit mit Wrestling-Kollegin Nikki Bella (34) wurde abgesagt, das Paar hatte sich getrennt. Versöhnung allerdings nicht ausgeschlossen....