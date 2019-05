Spruch des Tages Jogi Löw steht auf Schlager

Der aktuelle Bundestrainer Jogi Löw scheint zumindest in Sachen Musikgeschmack nicht ganz am Puls der Zeit zu sein. In einem Doppelinterview der "Bild am Sonntag" mit VW-Chef Herbert Diess erzählte Löw, welche Veränderungen er an der heutigen Jugend beobachtet. Neben dem für ihn nicht nachvollziehbaren Musikstil fällt im außerdem auf, dass junge Leute heute fast nur noch auf visuelle Reize reagieren würden: "Man muss ihnen die Dinge vor Augen führen, nicht mehr nur erklären."