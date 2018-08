Spruch des Tages Joaquin Phoenix ist irritiert

Körperliche Veränderungen für Filmrollen fallen US-Schauspieler Joaquin Phoenix (43, "Maria Magdalena") eher schwer. Als seine "verdammte Pflicht" sieht er es trotzdem an, wie er im Interview mit der deutschen Ausgabe des "Playboy"-Magazins erzählt hat. Das große Interesse an Promis kann Phoenix allerdings nicht verstehen. "Dieses Getue um Stars fühlt sich so bedeutungslos an", so der 43-Jährige. Dennoch versuche er, immer nett zu seinen Fans zu sein. Ab 16. August läuft sein neuer Film "Don't Worry, weglaufen geht nicht" in den deutschen Kinos an.