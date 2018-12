Spruch des Tages Joan Collins glaubt an Wiedergeburt

Joan Collins (85, "Der Denver-Clan") wisse nach eigener Aussage nicht, ob sie an ein Leben nach dem Tod glauben soll oder nicht. Die Tatsache, dass ein kleines Insekt die britische Schauspielerin auf Schritt und Tritt zu verfolgen scheint, lasse sie aber darauf hoffen. "Egal, wo ich hingehe, diese kleine Fliege kommt mindestens zwei oder dreimal die Woche", erzählt sie "The Observer". Ob es sich dabei wohl um "die alte Seele" ihrer verstorbenen Schwester Jackie Collins (1937-2015) handelt? Die Autorin starb vor drei Jahren nach langem Krebsleiden. Ihre berühmte Schwester scheint die Vorstellung jedenfalls glücklich zu machen. "Vielleicht liegt es aber auch daran, dass in der Küche die Früchte verrotten", scherzt die 85-Jährige.