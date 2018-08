Spruch des Tages Jennifer Lawrence spart nicht am Essen

Jennifer Lawrence (28, "Silver Linings") hat verraten, wie sie in Form bleibt, auch wenn sie sich ihr Lieblingsessen gönnt. In einem "Vogue"-Interview erklärte sie, dass sie sich Pizza gönne, wenn ihr danach ist. "Aber ich trainiere mehr als normal, weil ich eine bestimmte Art habe, wie ich ausschauen möchte, und wie ich in meine Kleidung passen möchte." Die Schauspielerin fügte hinzu: "Ich werde fotografiert, wenn ich nicht darum bitte, also gibt es zusätzlichen Druck, gut auszusehen und sich gut zu fühlen." Für sie sei es einfacher, diese zusätzlichen Mühen in das Fitness-Studio zu stecken, anstatt Extra-Arbeit zu investieren in: "Oh nein, das kann ich nicht essen."