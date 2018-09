Spruch des Tages Jeff Daniels bedankt sich bei TV-Pferd

Die Dankesrede von Jeff Daniels (63, "Dumm und Dümmer") bei der gestrigen Emmy-Verleihung drehte sich ganz um das Thema Pferd. Der Schauspieler gewann mit seiner Rolle in "Godless" in der Kategorie "Bester Nebendarsteller in einer Miniserie oder einem Fernsehfilm". Sein Pferd, Apollo, sei auch das Pferd von Jeff Bridges (68) in dem Film "True Grit" (2010) gewesen: "Ich denke, dass er unfaire Vergleiche angestellt hat", scherzte Daniels über das Tier. Dreimal habe ihn Apollo abgeworfen, beim dritten Mal "hat er mir das linke Handgelenk gebrochen". "Es ist jetzt offiziell geheilt", gab er dann bekannt, und hielt triumphierend seine Trophäe in seiner linken Hand nach oben.