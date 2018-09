Spruch des Tages Jane Fonda: Das hält sie jung

Der US-Schauspielerin Jane Fonda (80,"Grace and Frankie") geht es blendend, wie sie "Bild am Sonntag" erzählte. Trotz drei geschiedener Ehen und einer kürzlich gescheiterten Beziehung schaut sie immer noch mit großer Zuversicht auf das Leben. "Ich bin einfach nur dankbar, noch immer hier sein zu dürfen. Ich genieße jeden Tag in meinem Leben", fügte sie hinzu.