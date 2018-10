Spruch des Tages Jan Böhmermann über die nächste Merkel

Satiriker Jan Böhmermann (37) hat am ersten Tag des Münchner Gründer-Festivals Bits & Pretzels eine Rede gehalten. In der gab es nicht nur Anspielungen auf den türkischen Staatspräsidenten Erdogan und das berühmte Schmähgedicht des Moderators, Böhmermann plauderte auch über Google, Facebook und Co. sowie die Zukunft der deutschen Politik. Der 37-Jährige erklärte, was die nächste Kanzlerin seiner Meinung nach mitbringen müsse und ließ seine Zuhörer zudem wissen: "Ich bin dafür, die Amtszeit der nächsten Bundeskanzlerin und allen folgenden auf zwei Legislaturperioden zu begrenzen."