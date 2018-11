Spruch des Tages Jamie Foxx: Ratschlag gegen Diebstahl

Schauspieler Jamie Foxx (50, "Django Unchained") wird bald als Little John im neuen Abenteuerfilm "Robin Hood" rund um den gleichnamigen, legendären Räuber zu sehen sein. Bei der Premiere des Streifens verriet er dem Promi-Portal "Page Six" der "New York Post" seinen ganz persönlichen Ratschlag gegen Diebstähle. Offenbar hat er nach den Raubüberfällen auf seine Promi-Kollegen Kim Kardashian, Hilary Duff und Jenson Button seine Schlüsse gezogen. Ein weiterer Tipp von ihm: "Außerdem habe ich nichts Wertvolles in meinem Haus. Das ist alles - ein Haus - wenn sie ein Haus mitnehmen wollen."