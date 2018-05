Spruch des Tages James Cordens royaler Niesreiz

Der britische Talkshow-Moderator James Corden (39) war am Wochenende zu Gast bei der royalen Hochzeit von Prinz Harry (33) und seiner Meghan (36). Er schwärmte in seiner "The Late Late Show" in den höchsten Tönen von diesem Ereignis - doch an einer Sache hatte er keine Freude. Durch den aufwendigen Blumenschmuck in der Kirche wurde er von Allergien geplagt und konnte nur durch extreme Körperbeherrschung einen Fauxpas abwenden. "Ich denke, ich bin damit davongekommen", scherzte der 39-Jährige über sein "inneres Niesen".