Spruch des Tages Jada Pinkett Smith über Scheidung

Immer wieder branden Gerüchte auf, Jada Pinkett Smith (46, "Bad Moms") und ihr Mann, Will Smith (49, "Verborgene Schönheit"), hätten sich getrennt. Gestimmt hat es nie. Nun scheint die Schauspielerin endgültig genug davon zu haben und erklärte im Radio-Interview mit dem US-Sender "SiriusXM", warum sich das Paar niemals scheiden lassen werde. Die beiden sind seit 1997 verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder, Tochter Willow (17) und Sohn Jaden (19). Will Smith brachte zudem Sohn Trey (25) mit in die Ehe.