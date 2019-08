Spruch des Tages Hilary Duff über Lizzie McGuire

Ein absoluter Disney-Klassiker kehrt zurück: Hilary Duff (31, "Younger") wird ein Comeback als Lizzie McGuire in der gleichnamigen Serie feiern, wie Disney am Freitag mitteilte. In einem Interview mit "Entertainment Tonight" verriet die Schauspielerin, dass sich ihre Rückkehr noch "surreal" anfühle. Ihre Rolle Lizzie steht in der Fortsetzung, die beim neuen Streamingdienst Disney+ abrufbar sein wird, kurz vor ihrem 30. Geburtstag. Sie lässt sich zur Top-Designerin ausbilden und datet ihren Traummann. Doch am wichtigsten: Ihr 13-jähriges Ich spukt ihr immer noch im Kopf herum. Die Original-Serie lief im Disney Channel von 2001 bis 2004.