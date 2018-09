Spruch des Tages Heather Locklear kämpft gegen die Sucht

Heather Locklear (56) hat brutale Monate hinter sich. Der ehemalige "Melrose Place"-Star bekam es mehrfach mit der Polizei zu tun, wurde verhaftet, in ein Krankenhaus eingeliefert und begab sich Medienberichten zufolge im Juni wegen Suchtproblemen in Behandlung. Ihr neuerster Instagram-Post deutet an, dass die Schauspielerin hart an sich arbeitet. Gleichzeitig trauerte Locklear aber offenbar auch um einen Freund, denn sie schrieb zudem: "Ruhe in Frieden, wunderschöner Josh. Du hast mein Herz berührt."