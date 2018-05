Spruch des Tages Harrison Ford markiert sein Revier

Harrison Ford (75) ist nicht nur in seiner Rolle als Weltraumvagabund Han Solo eine einschüchternde Erscheinung. Alden Ehrenreich (28), der den jungen Han Solo im "Star Wars"-Spin-off "Solo: A Star Wars Story" verkörperte, überraschte der "Indiana Jones"-Star bei einem Interview mit "Entertainment Tonight" und vertrieb ihn vom Interview-Stuhl - natürlich nur aus Spaß. Regisseur Ron Howard (64) war der Drahtzieher dieses Streichs, Ehrenreich ist ein großer Fan von Ford und hatte den größten Respekt davor in solch große Fußstapfen zu treten. Der Film wird am 24. Mai weltweit im Kino starten, auf den Tag genau 41 Jahre nach dem Kinostart von "Der Krieg der Sterne", dem ersten "Star Wars"-Film.