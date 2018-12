Spruch des Tages Gwen Stefanis Vermächtnis

Gwen Stefani (49, "Hollaback Girl") brachte 2017 ihr Weihnachtsalbum "You Make It Feel Like Christmas" heraus. Dieses Jahr erscheint die Deluxe-Edition davon mit "pikantem, kleinem Zusatz", wie die Sängerin bei "Jimmy Kimmel Live!" verrät. Fünf neue Weihnachtslieder werden darauf zu finden sein. Einer der Songs: "Feliz Navidad" featuring Mon Laferte (35). Obwohl Stefani gar kein Spanisch spreche, sei ihr dieser Hit enorm wichtig gewesen. Warum? Mit dem Weihnachtslied, so glaubt sie, habe sie etwas für die Ewigkeit geschaffen. "Ich dachte schon immer, dass das großartig wäre."