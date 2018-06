Spruch des Tages Giorgio Moroder braucht keine Drogen

Es gibt so einige Hollywood-Stars, die wegen diversen Drogen-Eskapaden in die Schlagzeilen geraten sind. Nicht so der mehrfache Oscar-Gewinner Giorgio Moroder (78, "Take My Breath Away"). Im Interview mit der "Bild"-Zeitung verriet die Musik-Legende den Grund, warum er trotz seines Status als Weltstar am Boden geblieben ist. "Keine Drogen! Null!", so der mehrfache Oscar- und Grammy-Gewinner.