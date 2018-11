Spruch des Tages Ezra Miller mit Hollywood-Abrechnung

Auch Ezra Miller (26), der Star aus "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind"-Reihe, ist nicht ohne sexuelle Belästigung durch die vermeintliche Traumfabrik gekommen. Wie er in einer langen Titelstory von "The Hollywood Reporter" berichtet, habe ihm einst ein Film-Produzent Alkohol eingeflößt, als er noch minderjährig war. Danach seien anzügliche Angebote gekommen. Das wirklich tragische an seinen Ausführungen: Ihm und allen anderen Newcomern im Show-Business sei im Grunde klar gewesen, welche Gefahren auf sie lauern würden. Umso glücklicher ist er nun, dass diesen Machenschaften dank der #MeToo-Bewegung endlich Einhalt geboten wurde.