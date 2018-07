Spruch des Tages Evangeline Lilly will ein Vorbild sein

Evangeline Lilly (38, "Lost") spielt im zweiten Teil von Marvels "Ant-Man" als The Wasp eine ebenso große Rolle wie die Hauptfigur selbst. Um als Superheldin für kleine Mädchen ein echtes Vorbild sein zu können, habe sie hart daran gearbeitet ihre Figur in Kampfszenen elegant, anmutig und weiblich erscheinen zu lassen. "Sie bewegt sich anders als ein Mann", erklärte die Schauspielerin im Interview mit dem Branchenmagazin "The Hollywood Reporter".