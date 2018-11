Spruch des Tages Ennio Morricone schießt gegen Tarantino

Filmmusik-Komponist Ennio Morricone (89) hat im Interview mit dem Männermagazin "Playboy" keine netten Worte für Kult-Regisseur Quentin Tarantino (55) übrig. Tarantino sei nicht vergleichbar mit "echten Hollywood-Größen wie John Huston, Alfred Hitchcock oder Billy Wilder. Die waren klasse. Tarantino kocht nur alte Sachen auf", führt er aus. Dabei hat Morricone für seine Musik zum Tarantino-Film "The Hateful Eight" 2016 seinen zweiten Oscar erhalten. Eine weitere Zusammenarbeit dürfte es aber offenbar nicht geben. "Er ist ein absoluter Chaot. Er redet, ohne zu überlegen, er macht alles auf den letzten Drücker, hat kein Konzept". Zudem rufe er aus dem Nichts an und wolle dann innerhalb von Tagen eine fertige Filmmusik haben. "Da mache ich nicht mehr mit. Das habe ich ihm schon beim letzten Mal gesagt. Aber beim nächsten Mal bleibe ich hart. Dann kann er mich mal", so seine deutlichen Worte.