Spruch des Tages Elle Fanning: Lob für Angelina Jolie

US-Schauspielerin Elle Fanning (21) schwärmt im Interview mit "People" über Co-Star Angelina Jolie (44). Ihr Verhältnis habe sich in den letzten Jahren gewandelt und ihre Themen seien reifer geworden. "Ich bin älter, und die Dinge, über die wir jetzt sprechen können, sind andere", so Fanning. Die beiden kehren fünf Jahre nach "Maleficent - Die dunkle Fee" (2014) in "Maleficent: Mächte der Finsternis" (Dt. Kinostart 17.10.) als Prinzessin Aurora und dunkle Fee gemeinsam auf die Kino-Leinwand zurück.