Spruch des Tages Eiszeit bei Anders und Bohlen

1984 gründeten Dieter Bohlen (64) und Thomas Anders (55) das legendäre Pop-Duo Modern Talking ("You're My Heart, You're My Soul"). Nach dem vorläufigen Ende 1987 starteten sie ein Comeback 1998, das endgültige Aus kam 2003. Wie Anders nun in einem Interview mit dem Portal "Schlager.de" zwischen den Zeilen verriet, wird es dabei wohl auch bleiben. Zumindest verbindet die beiden außer der gemeinsamen Firma Modern Talking und den damit verbundenen geschäftlichen Beziehungen wegen Rechten, Verträgen oder der Marke nichts mehr.