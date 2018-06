Spruch des Tages Dwayne Johnson: Zum Dank wird gefüttert

Mit einem süßen Schnappschuss auf Instagram bedankt sich Dwayne "The Rock" Johnson (46, "Rampage") nicht nur bei der Mutter seiner Kinder. Zu dem Bild, auf dem Lauren Hashian (33) mit dem wenige Wochen alten Baby an der Brust zu sehen ist, schreibt er weiter, dass er großen Respekt für sie und alle Mütter hätte, "die die Dinge am Laufen halten". Den Fans scheint das zu gefallen. Auf Instagram hat das Bild bereits fast vier Millionen Likes. Dwayne Johnson hat mit Hashian Baby Tiana und die zweijährige Jasmine. Tochter Simone Alexandra (16) stammt aus der Beziehung mit Filmproduzentin Dany Garcia (49).