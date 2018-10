Spruch des Tages Donald Trump ist kein Baby

Donald Trump (72) ist bekannt für zahlreiche zweifelhafte Aussagen. Jetzt gab er in einem Interview mit der amerikanischen Sendung "60 Minuten" am Sonntag an, im Weißen Haus nicht all seinen Angestellten und Mitarbeitern zu vertrauen. Die US-Zeitschrift "People" veröffentliche nun Auszüge aus dem Gespräch. "Meistens bin ich vorsichtig", erzählt Trump weiter. "Ich denke, ich bin ohnehin auf der Hut. Aber ich sage nicht, dass ich jedem im Weißen Haus vertraue. Ich bin kein Baby."