Spruch des Tages Donald Glover über seine Actionfigur

Am 24. Mai kommt der Film "Solo: A Star Wars Story" in die Kinos. Auf der Leinwand können die Fans dann endlich auch Donald Glover (34, "The Martian") als Lando Calrissian sehen. Bis dahin müssen sie sich noch mit seiner Actionfigur zufrieden geben, die übrigens auch der Sohn des Schauspielers besitzt. Im Interview mit Ellen DeGeneres (60) gibt der US-Amerikaner zu, dass dies einerseits schön, andererseits aber auch echt komisch ist.