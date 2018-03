Er hat knapp zwei Millionen Follower auf Instagram und seine eigene Sneaker-Kollektion bei Nike. Nein, die Rede ist nicht von dem weltweit erfolgreichen Rapper und Musikproduzenten DJ Khaled (42, "I'm the One"), sondern von seinem Sohn Asahd - und der ist gerade einmal ein Jahr alt! In einem Interview mit dem Magazin "Ocean Drive" schwärmt der Musiker von seinem Spross: "Er ist so schlau! Er versteht jedes Wort, das ich sage." Bei DJ Khaleds neuem Album "Father of Asahd" ist der Spross sogar als Produzent gelistet. Eine ganz schön steile Karriere!